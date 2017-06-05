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Транспортные карты для школьников и студентов не будут действовать в Барнауле в период с 1 июля по 31 августа, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
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"Пополнить транспортную карту и воспользоваться ею для оплаты проезда в общественном транспорте в этот период будет невозможно", — сказано в сообщении ведомства.
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Эта мера будет действовать на время летних каникул. На сентябрь пополнить школьные и студенческие карты можно будет обычным способом с 15 августа до 15 сентября этого года.
Комментарии
пенсионерам карты тоже заблокировать, а то на дачи будут ездить - только мешают отдыхающим
Да, это свинство. И так нищенская стипендия, так еще и тут обделить норовят студентов. Начиная с учебы свинское отношение и недостаток средств, что тогда удивляться оттоку специалистов зарубеж?
Чё там, десятилетие детства мистер Пу объявил? Ну, ну... Жлобы! Что б Ваши дети к вам так же относились!
разве на период каникул они перестают быть школьниками и студентами?)))
Типа, пусть пашут раз не учатся? Депутатские тоже не платят на время НЕпротирания штанов в ГД?
Официальное обоснование будет от "властей"? Желательно причинно-следственную связь более логично сформулировать.
Шволоши!!!
Лучше на своих миллиардах экономили)
и давно школьники перестают быть школьниками летом? они перестают дышать или передвигаться? насколько я знаю многие клубы и секции продолжают работать
на время каникул отменить социальные льготы по ЖКХ многодетным семьям
Не там эконОмите!!!!
Ну это по принципу электричек - там летом тоже не действую льготы для школьников-студентов, но проездной в любом случае общий купить может любой и для каждодневных поездок выгодно.
А эти транспортные карты купи, да еще и пользоваться нельзя два месяца - что за хрень-то?
Это безосновательное лишение льгот! И придумано явно на местах! Требуем сохранение льгот!
Такой порядок установлен в соответствии с постановлением администрации города от 26.10.2016 № 2118 «Об утверждении Положения об электронной системе оплаты и учета проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок города Барнаула».
то есть, это было известно еще при введении в действие всей системы электронной оплаты. изначально было так спланировано.
почему визг только сейчас?
Эти мрази экономят на всем, кроме своего воровского кармана.
А что возмущаться?, всегда на лето не было студпроездных
Ни на гор транспорт, ни жел ни авиа не было скидок летом
Оплата за год, а пользоваться 10 месяцев... С каких пор в году стало 10МЕСЯЦЕВ?