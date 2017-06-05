Молния убила жителя Омской области, который ехал на велосипеде во время грозы по полю, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В ведомстве полагают, что молодой человек погиб от электрического искрового разряда. ЧП случилось в субботу, 3 июня.
"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", — сказано в сообщении СУ СК по региону.
Комментарии
RE:по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение,
вот интересно то посмотреть как они грозовой туче иск предъявлять будут.