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Сергей Егоров, которого подозревают в убийстве девяти человек в Тверской области, арестован, сообщается на официальном сайте СКР.
В ведомстве уточняют, что специалисты уже закончили осмотр места происшествия. Они успели допросить подозреваемого, свидетелей происшествия и очевидцев.
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Напомним, ЧП произошло вечером в субботу, 3 июня. Подозреваемый пришел в гости к знакомому в садовый домик. Там состоялось застолье, во время которого у Егорова произошел конфликт с присутствующими. В дальнейшем мужчины вытолкали подозреваемого со своего участка, а тот, в свою очередь, пришел домой, взял охотничье ружье и вернулся к своим обидчикам, требуя извинений. Мужчины, находившиеся на участке, начали угрожать ему. Подозреваемый был пьян и начал стрелять по людям. 21-летняя девушка, находившаяся в этой компании, успела вызвать полицию.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , конфликт произошел из-за того, что подозреваемого кто-то назвал "ненастоящим мужчиной", потому что он не служил в армии. Прибывшие на место ЧП правоохранители нашли тела восьми человек, но позже в багажнике автомобиля они обнаружили труп женщины. Подозреваемый хотел заставить ее рыть себе могилу, но она отказалась, и тогда он ее убил.
Комментарии
в тюремную психушку его привязать к кровати до конца его никчёмной жизни , а то как брейвик в гейропе хочет жить в гостинице с интернетом и пиэспи-3
А почему за содержание таких психов в псих ушах и тюрьмах население должно платить налоги??
Охотник. ( КИШ)