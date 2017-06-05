Фото: russ-smi.ru
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что рассталась с мужчиной, с которым ранее собиралась оформить брак, передает РИА Новости.
Об этом народная избранница сообщила в контексте того, что ранее в прокуратуру был направлен запрос на предмет отсутствия в ее декларации за 2016 год сведений о доходах супруга и автомобиле.
Комментируя это, Поклонская отметила: "Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались".
В этой связи указывать в декларации доходы мужа она не могла, поскольку официально в браке на тот момент не состояла.
Также Поклонская объяснила, почему ранее представлялась замужней женщиной. "Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться… Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем, у меня прекрасная семья".
Резюмируя тему своих отношений, депутат подчеркнула: "Но в декларации все верно".
Что же касается вопроса с автомобилем, то, по словам Поклонской, два года назад она подарила машину своему отцу.
Комментарии
официально не замужем, машину подарила! КРАСОТИЩААА!
"Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться… ЛЬСТИТ САМА СЕБЕ!!!
Что за баркас то у нее был?
Слава богу!!! Сердца миллионов мужчин забились в светлой надежде на руку и сердце прекрасной дамы!
5.06.2017 15:05
- гость -
не надейтесь , ее сердце николаю ll принадлежит
может уже хватит называть их "народными избранниками"??
на вечерок можно познакомиться. главное что бы в этот вечер никаких церковных праздников не было.)
5.06.2017 15:09
баба
может уже хватит называть их "народными избранниками"??++++ Правильно. Вороненковы, Максаковы, Поклонские и в этом списке гос. Дуры, практически вся эта бездуховность и без идейность. За некоторым исключением. Разогнать эту кормушку Народных дармоедов.
Девушка явно не без способностей! И на Украине и в России невероятный карьерный рост! Великолепно играет на флейте с пещеристыми телами, интеллектуальна и мудра не по годам- не даром россияне ее избрали в Госдуму, вот будущее страны!
5.06.2017 15:18
- гость -
Не завидуй чужим способностям, свои развивай.
5.06.2017 15:18
- гость -
Вот про пещеристые тела в оригинале не было! Чистейшей воды плагиат!
Носятся с этой чукчей. Такие способные по улице ходит десятками. И симпатичней и не прокуроры-мужички с ПГМ.
на рояле только президенту играть дозволено
Ну что вы, право, а Крыму один, в Москве другой, по-круче, танцует её.
так и запишем:
ввела в заблуждение избирателей, жила во грехе