Шахтер из Кемеровской области убил своего коллегу ножом и ранил еще четверых, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В ведомстве уточняют, что ЧП произошло вечером в воскресенье, 4 июня, в салоне служебного автобуса. Шахтеры возвращались домой и распивали спиртное. В ходе "застолья" у них произошла ссора. Шахтеры начали высказывать претензии подозреваемому по поводу того, что тот далеко живет и автобусу приходится делать большой крюк, завозя его первым.
Это не понравилось подозреваемому, он достал нож и пошел в сторону коллег. Путь ему преградил другой шахтер, он стал удерживать злоумышленника за одежду. Тогда подозреваемый ранил коллегу ножом в грудь. Остальные пытались помешать этому и тоже попали под удары, получив легкие ножевые ранения.
Когда автобус остановился, подозреваемый сбежал, но позже был задержан.
Комментарии
За последние два дня АМИК превратился в сводку криминальных новостей. Что не новость так криминал. Каждый выпуск почти.
Или народ палёнки обжирается и чудит....
Ну сейчас будет жить ещё дальше чувак.Там автобуса не надо будет.