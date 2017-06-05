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Жительница Барнаула отсудила у барнаульского перевозчика 170 тысяч рублей за то, что получила вред здоровью после попадания под колеса автобуса.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в июле 2016 года водитель автобуса не убедилась в том, что все желающие пассажиры покинули салон, закрыла двери и начала движение от автобусной остановки.
"В результате данных действий одна из пассажирок была зажата дверьми, впоследствии вывалилась на проезжую часть дороги и попала под колеса этого же автобуса. Ей были причинены телесные повреждения, повлекшие средней тяжести вред здоровью", — указывают в надзорном ведомстве.
Суд первой инстанции взыскал с автоперевозчика 170 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Ответчик обжаловал это решение, но краевой суд не удовлетворил апелляцию.
Комментарии
мда вот так суд оценил жизнь человека в 170 капеец!!!!!А Ткаченко 400 отсудил хаааа