Две образовательные площадки будут работать на форуме АТР в Алтайском крае при поддержке партии "Единая Россия". Это площадки "Наставничество" и "Молодежная команда страны".
По словам куратора "Наставничества", заместителя секретаря регионального отделения "Единой России", председателя комитета по социальной политике АКЗС Татьяны Ильюченко, программа площадки направлена на обмен опытом и дальнейшее применение успешных практик в развитии Российского движения школьников, детских и молодёжных движений в Алтайском крае.
А "Молодежная команда страны", по словам депутата-единоросса в АКЗС Дениса Голобородько, станет одной из самых многочисленных на форуме. На ней соберутся 60 участников из числа лидеров молодежных общественных объединений, студенческих и профсоюзных организаций, представителей "Молодой Гвардии" "Единой России".
Участников площадки ждут мастер-классы от известных политических и общественных деятелей региона, а также практические занятия по формированию базовых прикладных навыков, необходимых начинающему политику для успешной самореализации.
Экспертами площадки выступят: секретарь регионального отделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко, депутат Госдумы Наталья Кувшинова, уполномоченный по правам человека Борис Ларин, представитель Губернатора и Правительства в АКЗС Антон Васильев, депутаты АКЗС Иван Мордовин, Сергей Лямин, Николай Данилин, Алексей Кривенко и другие.
IХ международный молодёжный управленческий форум "Алтай. Точки роста" проходит 5-10 июня в алтайском городе-курорте Белокуриха и туристско-рекреационном комплексе "Сибирское подворье". Участие в нем примут более полутора тысяч участников из 54 регионов России и 27 стран.
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