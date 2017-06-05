Фото: barnaul.org
Прощание со старейшим преподавателем Алтайского государственного университета Анатолием Шестаковым пройдет в Барнауле в среду, 7 июня, с 11.30 до 13.00 в ритуальном зале на улице Аносова, 8. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Напомним, Анатолий Шестаков умер утром в воскресенье, 4 июня, в возрасте 103 лет. В Алтайском государственном университете он отработал 24 года.
"Не одно поколение студентов помнит его как одного из самых ярких преподавателей кафедры всеобщей истории, а затем всеобщей истории и международных отношений, блестящего лектора, с большим вниманием относящегося к слову, обладающего великим талантом педагога, умеющего донести самый сложный материал до ума и сердца слушателей", — сказано в сообщении пресс-службы администрации Барнаула.
Комментарии
103 года!!! Земля пухом!
В Российской империи родился, офигеть