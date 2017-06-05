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Жизни пяти человек унесло ДТП, произошедшее 5 июня на трассе в Красноярском крае, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные ГИБДД по региону.
Известно, что авария произошла в Емельяновском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Nissan.
В результате скончались трое человек, находившихся в японском автомобиле, и двое — в салоне Ford.
По информации ГУ МЧС по региону, после столкновения машины загорелись.
"Для ликвидации последствий ДТП привлечено: 20 человек, 7 единиц техники, от МЧС 13 человек, 4 единицы техники", — уточняют в экстренном ведомстве.
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