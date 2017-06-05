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Тело новорожденной девочки обнаружили в Березовском районе Красноярского края на мусоросортировочном заводе. Силовики устанавливают личность матери младенца.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
Известно, что страшная находка была сделана еще 28 мая. Тело девочки, родившейся доношенной, было обнаружено примерно в 20:00 в помещении мусоросортировочного завода ООО "Эко-ресурс".
"Просьба ко всем, кто обладает информацией о девушках и женщинах, находившихся в состоянии беременности в 2017 году с датой примерных родов, выпадающей на май 2017 года, о результатах родов и судьбе ребенка которых ничего не известно, обратиться с данной информацией к следователю Следственного комитета РФ по Красноярскому краю по телефонам 296-44-14", — отмечают в правоохранительном ведомстве.
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