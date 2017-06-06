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Безопасный отдых. Кто отвечает за жизнь и здоровье детей в летних лагерях?

, ИА "Амител"
В региональном министерстве образования и науки просят сообщать о нарушениях и "тревожных звонках" в детских лагерях Алтая

На этой неделе в Алтайском крае начинают работать первые смены в детских лагерях. После трагедии, которая произошла на Сямозере в 2016 году, в России ужесточились требования к организации летнего отдыха. Также усилить меры безопасности предписали лагерям.

В Алтайском крае после трагедии 2015 года, когда в детском лагере во время спортивного мероприятия погиб подросток Данил Ченцов, и после гибели воспитанника частного лагеря летом 2016-го существенно изменились требования к безопасности. Подробнее о том, что изменилось в организации детского отдыха на Алтае и кто отвечает за жизнь и здоровье детей, читайте в материале Amic.ru.

Реестр лагерей

Еще в 2016 году в Алтайском крае после гибели подростка в детском лагере "Академия Робинзонов" обновили реестр лагерей. Напомним, тогда 13-летний мальчик без взрослых качался на находящейся рядом тарзанке, изготовленной кустарным способом. В результате раскачивания ребенок сорвался и упал в реку.

Теперь в реестр могут попасть только те учреждения, которые прошли специальную проверку. Сегодня в списке благонадежных летних лагерей 980 организаций отдыха и оздоровления и около 50 частных, которые оказывают услуги по отдыху детей. Специалисты говорят, что в летний период может добавиться еще с десяток лагерей. Попасть в частный реестр можно только после проверки специальной комиссии, которая выносит предписание. Проверяются требования к проживанию и питанию детей. Безопасность по умолчанию.

Также заключено соглашение с главами администраций районов. Они должны помогать выявлять несанкционированные учреждения, которые занимаются организацией детского отдыха.

"Что касается трагедии 2016 года, то судебное разбирательство еще идет. Однако теперь каждый глава администрации района отвечает головой за то, кому он выдает в аренду землю. Выдавая участок или объект, глава берет ответственность на себя за то, кто и как будет обеспечивать детский отдых. Так что главы районов также будут нести ответственность за жизнь и здоровье детей в лагерях", — рассказала Amic.ru начальник отдела воспитания и дополнительного образования минобрнауки Алтайского края Ольга Плешкова.

Плановые и внеплановые

За жизнь и здоровье детей отвечают администрация лагеря и педагогический состав. В 2017 году детские оздоровительные лагеря ожидают плановые и внеплановые проверки.

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Внеплановые проверки проводятся в нескольких случаях. По поручению президента и правительства, по поступившей информации, что какая-то ситуация угрожает жизни и здоровью детей. Информация может поступить даже анонимно. Поводом для проверки станут также звонок, сообщения в социальных сетях, СМС-сообщения или публикация в СМИ. Также внеплановые проверки будут проводиться по предписанию прокуратуры.

Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым планом.

Что касается новых лагерей, которые могут появиться во время летнего сезона, то за этим будут пристально смотреть.

"Мы будем проверять информацию, которая появляется на сайтах. Смотреть объявления о детском отдыхе. Если будут обнаружены подобные объявления, то специалисты сразу же подключаются и информируют руководителя организации. Еще хочется обратиться к родителям. Они тоже должны понимать, что безопасность отдыха в лагере, который есть в реестре, обеспечивается на государственном уровне. Если увидели заманчивое объявление, например, "Английский язык за две недели в Горном Алтае" и не убедились, что это действительно безопасный лагерь, который соответствует всем нормам, и направляют ребенка, то они берут ответственность на себя", — отмечает Плешкова.

Спортивные мероприятия

После трагедии, которая произошла в 2015 году, ужесточились правила проведения спортивных мероприятий в лагерях. Напомним, во время соревнований в лагере "Факел" под Бийском пропал подросток. Данила Ченцова искали десять дней, ребенка нашли мертвым.

"Первое, что мы сделали, это разработали специальный порядок проведения спортивных оздоровительных смен. Теперь четко разграничено, кто в лагере отвечает за жизнедеятельность объекта, кто отвечает за проведение спортивной программы, кто отвечает за жизнь и здоровье детей во время тренировочного процесса", — рассказала Плешкова.

О нарушениях и "тревожных звонках" в региональном министерстве образования просят сообщать незамедлительно. Например, поводом может стать плохая работа охраны: посторонние могут легко пройти на территорию лагеря или дети во время тихого часа без сопровождения взрослых отправились на озеро. Рассматриваться будет каждое сообщение.


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