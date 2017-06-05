Депутат Госдумы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что бывает с теми людьми, которые предлагают ей получить взятку. Об этом пишет ФАН.
По словам Поклонской, один из тех, кто предложил ей взятку, сейчас находится в симферопольском СИЗО. Речь идет о должностном лице.
"Но ни у кого ничего не вышло. Есть принципы, и я их не нарушаю. Идти на сделку с совестью не в моих традициях", — сказала депутат Госдумы.
Между тем Поклонская подчеркнула, что за все время ее работы в Госдуме таких предложений не поступало.
Комментарии
На АМИКе день поклонской сегодня, кто следующий максакова, васильева?
за все время ее работы в Госдуме таких предложений не поступало.
кто простой кнопконажимальщице будет бабки предлагать?
Мало дал. У наклонской мания величия до неприличия.
баба не человек.
5.06.2017 17:38
- гость -
баба как раз человек, а вот некоторые животные себя мужчинами мнят...