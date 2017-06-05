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Смотрим, как автомобили в Хабаровске выстроились в герб России

, ИА "Амител"
Флешмоб прошел в воскресенье. Он был приурочен ко Дню России.

Фото: pixabay.com

Более 700 автомобилей выстроились в герб России и аббревиатуру "РФ" в Хабаровске, пишет РИА Новости.

По данным издания, этот флешмоб приурочили к празднику День России, который пройдет 12 июня. В самой акции приняли участие порядка трех тысяч человек.

Автомобили заняли свои места, а потом зажгли фары. Фотографии этой акции были отправлены в редакцию книги рекордов России. Оттуда пришел ответ, что рекорд зафиксирован.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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