Более 700 автомобилей выстроились в герб России и аббревиатуру "РФ" в Хабаровске, пишет РИА Новости.
По данным издания, этот флешмоб приурочили к празднику День России, который пройдет 12 июня. В самой акции приняли участие порядка трех тысяч человек.
Автомобили заняли свои места, а потом зажгли фары. Фотографии этой акции были отправлены в редакцию книги рекордов России. Оттуда пришел ответ, что рекорд зафиксирован.
Хабаровские автомобилисты бьют рекорды https://t.co/r8iIX6P4qh … … #Хабаровскийкрай #Хабаровск #новости #news #khv pic.twitter.com/Ym3yNYu8d6— Юрий Вязанкин (@uvyazankin) 4 июня 2017 г.
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