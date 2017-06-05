Фото: pixabay.com
Дело в отношении уроженца Еревана, сбившего насмерть женщину-пешехода в Барнауле, отправлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
Известно, что, поворачивая с улицы Попова на Георгия Исакова, водитель не уступил дорогу пешеходу и сбил его.
"В результате дорожно-транспортного происшествия женщине была причинена тупая сочетанная травма головы и позвоночника, от которой через два дня в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи наступила смерть", — сообщают в ведомстве.
Подсудимому грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии