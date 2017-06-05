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Житель Алтайского края получил девять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за убийство своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
В ведомстве уточняют, что инцидент произошел в январе этого года в Благовещенском районе. Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома, угрожая обрезом охотничьего ружья, потребовал от своего приятеля, чтобы тот покинул его дом. На это потерпевший сказал хозяину жилища, что он не сможет выстрелить в него.
Недолго думая, подсудимый перезарядил ружье и выстрелил в живот своему гостю. Мужчина умер на месте преступления.
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