Фото: womo.ua
Потребители барнаульской ТЭЦ-3 уже на этой неделе, как ожидается, получат горячую воду — ремонтная кампания на сетях должна завершиться 7 июня.
Напомним, горячее водоснабжение было отключено в более чем 1300 многоквартирных домах с 15 мая. Также под отключение попали 106 учреждений образования и здравоохранения.
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Начиная с 15 мая в контуре ТЭЦ-3 проводились гидравлические испытания. Опрессовка продолжалась до 24 мая и отметилась несколькими порывами на территории краевой столицы.
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Отметим, что после завершения работ на сетях в контуре ТЭЦ-3 в городе через некоторое время будет проводиться опрессовка и ремонт на сетях ТЭЦ-2. Этот процесс должен уложиться в период с 19 июня до 12 июля.
Комментарии
А к 6 не успели что ли, одного дня не хватило, 22 дня