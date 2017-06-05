Онлайн-займы и микрокредиты пользуются в России все большим спросом. Их популярность объясняется простотой сотрудничества с кредитующей организацией и возможностью получения нужной суммы денег в кратчайшие сроки без предоставления объемного пакета документов и поручителей. Особенно часто сегодня оформляются мгновенные займы на банковскую карту или кошелек Киви.

Особенности оформления займа на банковскую карту

Мгновенный займ на карту без отказа оформляется в автоматическом режиме через сайт микрофинансовой организации. Используя специальную систему фильтрации, потенциальный заемщик может подобрать наиболее выгодные для себя условия сотрудничества и подать заявку на обслуживание. Финансирующая структура принимает решение о возможности выдачи займа сразу после рассмотрения анкеты заявителя. Обычно на это уходит около получаса.

Мгновенные займы на карту банка оформляются быстро. Чтобы их получить, нет необходимости в оформлении справок с места работы, поиске поручителей, предоставлении залога. Что интересно, кредитная история МФО обычно также не интересует. Нужно лишь подтвердить собственное желание вернуть одолженные средства, как они сразу окажутся в кармане. С банками такая схема не проходит.

Так как займ перечисляется на карту, ехать за деньгами в офис микрофинансовой структуры также не нужно. Погашать долг можно любым удобным способом: через платежные системы, банковские терминалы, электронные кошельки, оформляя банковские переводы. Вариантов много. Все они оговариваются в момент подписания договора с МФО.

Онлайн-займы на QIWI кошелек

Онлайн-займ на Киви оформляется через интернет, для этого не нужно выходить из собственного дома или офиса. Чтобы получить деньги на электронный кошелек QIWI, нужно заполнить анкету и разослать ее в МФО, предоставляющие данную услугу. На оформление и отправку заявки уходят считанные минуты. Деньги перечисляются на электронный кошелек также очень быстро — в течение 30 минут.

Микрофинансовые центры, занимающиеся кредитованием на Visa QIWI Wallet, работают без выходных и перерывов круглые сутки. Они являются легким и удобным решением для тех людей, кому денежные средства понадобились срочно. Собирать пакет документов, чтобы обратиться к ним, не нужно. Единственное требование, предъявляемое к заемщику, — наличие российского гражданства.

Получение кредитов на банковскую карту и кошелек Киви — это две удобные схемы. Чтобы понять, какая из них наиболее выгодна и удобна в конкретной ситуации, кредитополучателю нужно ознакомиться с банковскими лимитами, процентными ставками. Сделать это можно на специализированном сайте компании "Кредиты Онлайн".