Граждане России не отказываются от поездок в Лондон или другие города Великобритании из-за произошедших там терактов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В ведомстве утверждают, что пока нет аннуляций поездок в эту страну. Российские туроператоры не отмечают также ограничений на экскурсионные программы в Лондоне.
Также в этой стране нет никаких ограничений для туристов. Все экскурсии работают в штатном режиме. Между тем в АТОР сообщают, что реакция на теракты "бывает не мгновенной". Говорить об отказе ехать в страну можно только на следующий день после произошедшего там ЧП.
Напомним, в субботу, 3 июня, трое террористов на автомобиле въехали в толпу людей. Потом они вышли из машины и начали нападать на прохожих с ножами. По последним данным, семь человек погибли, еще 48 человек получили ранения.
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