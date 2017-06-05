"Реал" — чемпион
"Реал" обыграл "Ювентус" (4:1) и стал первой командой, которая выиграла Лигу чемпионов два раза подряд с момента введения нового формата турнира. Это 12-я победа "Реала" в турнире. После игры соцсети наполнились снимками радующихся болельщиков, восхищением Криштиану Роналду и упреками в отношении Рамоса. По мнению некоторых любителей футбола, Рамос слишком явно симулировал боль после столкновения с игроком "Ювентуса": "Мда, от Рамоса не ожидал...", "Это не было так больно, как показал Рамос". За такое поведение футболиста сравнивали еще и с представительницами прекрасного пола.
Вот они, болельщики Лиги Чемпионов 🏆⚽️ P.S. @alexsanches91 за Барселону будем болеть в следующем году 😉 #RMA #championsleague #UEFA #realmadrid #juventus #finalchampionsleague2017 #football #zizu #emotions #irishpub #goodvibes #friends #лигачемпионов #уефа #реалчемпион #ювентус #реалмадрид #отличныйвечер #друзья
Открытие АТР
Сегодня в Алтайском крае стартовал Международный молодежный управленческий форум "Алтай. Точки роста". Участники и гости форума активно делятся фотографиями с открытия, восхищаются природой Белокурихи и передают приветы тем, кому не удалось попасть на мероприятие.
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Надзор за честью
Новость, которая вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Министерство здравоохранения Саратовской области обязало врачей сообщать в полицию о пациентках младше 16 лет, которые лишились девственности. Большинство пользователей с подозрением, шутками и непониманием отнеслись к такой идее саратовского министерства: "Хорошее отношение к девушкам, нечего сказать", "Пора уезжать из этой страны".
Тверской стрелок
Ночью 4 июня 45-летний москвич распивал спиртное в компании знакомых на даче. В ходе застолья между гостями произошел конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем вернулся с охотничьим ружьем и произвел несколько выстрелов. В результате погибли девять человек. Сегодня подозреваемого в убийстве под Тверью арестовали по ходатайству следствия.
Пользователи переживают, "неужто отпустят", отмечают, что мужчина нигде не служил, а также негодуют, что из-за него запретят хранить оружие законопослушным владельцам.
Версия мамы убитого в автобусе барнаульца
Мама убитого после конфликта в автобусе барнаульца уверена, что в транспорте было много свободных мест, к ее сыну просто придрались. Барнаульцы выражают соболезнования женщине, сомневаются в том, что транспорт был пуст, утверждают, что, несмотря на заполненность автобуса, это не повод убивать человека, а также вспоминают неприятные истории, которые происходили с ними в общественном транспорте.
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