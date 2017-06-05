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Сотрудник исправительной колонии в Алтайском крае подозревается в осуществлении незаконной рубки деревьев с целью дальнейшей реализации, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Согласно версии правоохранителей, в апреле-мае этого года инспектор исправительной колонии и иные сотрудники исправительного учреждения вывезли осужденных на территорию близ подсобного хозяйства колонии в Калманском районе. Здесь заключенным дали указания осуществить незаконную рубку берез и погрузить в автомобиль местного предпринимателя.
11 мая при очередной реализации древесины преступная деятельность должностных лиц колонии была пресечена работниками регионального Управления ФСБ России.
Преступной деятельностью муниципальному образованию был нанесен значительный ущерб.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают роль в незаконной деятельности других сотрудников исправительного учреждения.
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