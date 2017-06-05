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Стильные и функциональные смесители предлагает японская компания Omoikiri

, ИА "Амител"
Японский производитель заботится не только о внешнем виде смесителей, но и об их удобстве

Фирма Omoikiri производит качественные смесители и другие предметы сантехники, приобрести которые можно по доступным ценам. Компания предлагает покупателям как смесители эконом-класса, так и более дорогие варианты с большим количеством функций.

Доступная цена, полезные функции, а также очень простой и удобный дизайн являются основными достоинствами модели Nagano-BN. В конструкции предусмотрен дополнительный кран для питьевой воды. Работает смеситель по простому принципу: рычаг двигается в разных направлениях, тем самым регулируя скорость подачи воды, а также ее температуру. Простая и легкая система управления является еще одним достоинством таких смесителей от компании omoikiri.

Угол поворота данной модели составляет 360 градусов. На всю продукцию распространяется гарантия 5 лет, поскольку японский производитель товаров уверен в их качестве и надежности. В коробке со смесителем покупатель найдет подробную инструкцию по его использованию, с помощью которой можно в полной мере реализовать все возможности, которые предлагает данная модель.

Латунь без содержания свинца способна сохранять воду чистой. Кроме того, сам смеситель довольно просто мыть, так как достаточно провести мокрой тряпкой по его поверхности, чтобы конструкция снова засияла чистотой. В наборе есть все необходимые крепления, а также специальные соединительные шланги, поэтому с монтажом не должно возникнуть проблем даже у человека, который раньше не занимался подобной работой. Для его установки потребуется всего одно отверстие диаметром меньше сантиметра. Поможет узнать более подробную информацию о смесителях и мойках компании omoikiri официальный сайт.

Очень важной функцией, за которую многие фирмы любят брать дополнительную плату, является аэратор, который снижает расход воды в целом. Кроме того, он уменьшает область разбрызгивания воды. Но помимо увеличения чистоты вокруг смесителя еще одним немаловажным плюсом является то, что аэратор может выступать в роли небольшого фильтра. Он вполне способен оставлять на себе мелкую грязь, а почистить его можно с помощью небольшой иголки или булавки.

В целом данная модель идеально подходит для тех, кто хочет сделать свою кухню не только максимально стильной, но и функциональной.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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