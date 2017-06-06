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Солнце и жару прогнозируют синоптики в Алтайском крае во вторник, 6 июня.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, днем в крае без осадков. Температура составит +26...+31 градус.
Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.
В Барнауле также без осадков. Днем в краевой столице +26...+28 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.
В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное в связи с высокой пожароопасностью.
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