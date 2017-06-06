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Три месяца счастья: какой летний отдых вы устроите своему ребенку?

Будет ходить в лагерь с дневным посещением. Потом поедет в загородный лагерь. А потом еще куда-нибудь.

Отправлю на все лето к бабушке/родственникам в деревню

Не получилось организовать отдых на лето. Пробудет в городе все каникулы. Может, куда-нибудь уедем вместе на две недели.

Составлю максимально плотный график: кружки, спортивные секции, экскурсии. Может, к репетиторам походим.

На месяц отправлю в санаторий. А там, может, отпуск дадут, может, к бабушке отправлю.