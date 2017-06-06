Фото: avito.ru
Пятикомнатную квартиру площадью 158 квадратных метров продают в кирпичном доме, расположенном в центре Барнаула, за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
В объявлении отмечается, что жилье выполнено в двух уровнях. На первом этаже квартиры находятся две комнаты и кухня. На втором уровне – три комнаты.
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"Хороший ремонт, встроенная кухня в подарок, отличная лестница, просторный санузел, газовое отопление, коммунальные услуги небольшие, закрытая территория, парковочные места", — добавляет продавец.
Собственник рассматривает возможность торга.
Комментарии
Темное неуютное деревенское жилище.
Или фотографов наймите нормальных, не хозяев и не риелтеров. Кто умеет снимать напротив светлого окна.
да это хоть при каком освещении снимай - не поможет, именно деревенский грязный сарай...
зачем хранят поломатый глобус?