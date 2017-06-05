Ровная федеральная трасса со свежей разметкой ведет прямиком в амурские леса. На этой трассе, как рассказывает автор видео, постоянно происходят ДТП, пишет "Амурская служба новостей".
"Смотрите, какая дорога великолепная! Классная, я на ней прохватываю на мотоцикле. И вот несешься, несешься, все классно, скорость 130, и кончается дорога, асфальт. И перед вами, господа, открывается просто лес. А еще ближе подойдешь — там просто трамплин. Здесь даже господа дорожники побеспокоились — вырубили несколько деревьев, чтобы, когда ты взлетишь с этой дороги, ты не в дерево влетел, а между деревьями, туда, подальше", — поясняет мужчина.
Далее автор показывает раскиданные вокруг части автомобилей. При этом, как отмечается, нет никаких предупреждающих знаков и ограждений, чтобы предупредить водителей.
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