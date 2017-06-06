Фото: avito.ru
Комплекс для отдыха площадью 1400 квадратных метров продают в Барнауле за 105 миллионов рублей, сказано в сообщении на сайте Avito.ru.
Как отмечается в объявлении, недвижимость расположена на участке 0,75 гектара. В комплексе, как указывает продавец здания, имеется возможность не только для отдыха или торжеств, но и для деловых переговоров. Имеется сауна, камин, бильярдная, деловая и обеденная зона с баром.
Также рядом с комплексом оборудована парковка с системой видеонаблюдения. Кроме того, имеется СПА-центр, номера разных классов.
"Комплекс для отдыха имеет свой ресторан, который расположился в сосновом бору, в 15 минутах езды от центра города. Просторный и светлый зал с панорамным окном на велкомзону. На территории комплекса имеется банкетный зал (до 80 человек) с велкомзоной", — также указывают в объявлении.
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