Бизнесмен Алишер Усманов на этой неделе наградил iPhone 7 Plus четырех победителей конкурса пародий, роликов и карикатур на тему его видеообращений к Алексею Навальному, сообщает РИА Новости.
Усманов на своей странице "ВКонтакте" написал, что уже поступило более 10 тысяч пародий. "На этой неделе я не смог выбрать победителя. Вернее, не смог выбрать одного победителя. Я решил наградить айфонами сразу троих участников, их работы прикреплены к этой записи. Также айфон получает победитель народного голосования", — написал бизнесмен.
Он поблагодарил участников и напомнил, что конкурс продолжается.
Свое первое видеообращение Усманов опубликовал 18 мая, в день начала судебного разбирательства по иску о защите чести и достоинства к Навальному. Он назвал ложью обвинения в свой адрес о подкупе премьер-министра Дмитрия Медведева, незаконном обогащении, неуплате налогов и тюремном сроке за изнасилование.
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