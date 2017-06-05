Учителя труда уволили из лицея в Татарстане после того, как он затеял потасовку с подростком, сообщает Life.
Учитель ударил подростка линейкой, что вызвало его возмущение и подтолкнуло к агрессивным действиям и оскорблениям в адрес педагога. Конфликт перерос в потасовку.
Стоит отметить, что ученик напирает на учителя труда и всячески пытается его ударить, а педагог, сохраняя спокойствие, обороняется.
Прокуратура усмотрела в действиях педагога "грубое нарушение законодательства об образовании", потому что он принял в конфликтной ситуации самое активное участие. Мужчину уволили не по собственному желанию, а по статье ТК РФ "Однократное применение методов воспитания, связанных с физическим насилием над личностью обучающегося".
Наказать могут и родителей школьника. В настоящее время решается вопрос об их привлечении к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
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