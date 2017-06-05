Два ребенка выпали на дорогу из багажника машины в центре Сочи

Полиция Сочи проверяет кадры с видеорегистратора, на которых видно, как из багажника движущегося авто двое детей выпадают на дорогу и едва не оказываются под колесами проезжающих автомобилей, сообщает Life.
По предварительным данным, 39-летняя местная жительница за рулем Volvo перевозила своих детей в багажном отделении. Задняя дверь иномарки открылась, и дети выпали на проезжую часть.
Как сообщается, трехлетняя девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, второй ребенок не пострадал.
В настоящее время в отношении женщины-водителя составлен протокол об административном правонарушении.
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