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Два ребенка выпали на дорогу из багажника машины в центре Сочи

, ИА "Амител"
Трехлетняя девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, второй ребенок не пострадал

Фото: кадр из видео

Полиция Сочи проверяет кадры с видеорегистратора, на которых видно, как из багажника движущегося авто двое детей выпадают на дорогу и едва не оказываются под колесами проезжающих автомобилей, сообщает Life.

По предварительным данным, 39-летняя местная жительница за рулем Volvo перевозила своих детей в багажном отделении. Задняя дверь иномарки открылась, и дети выпали на проезжую часть.

Как сообщается, трехлетняя девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, второй ребенок не пострадал.

В настоящее время в отношении женщины-водителя составлен протокол об административном правонарушении.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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