Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов прокомментировал высказывание главы Счетной палаты Татьяны Голиковой о повышении пенсионного возраста, пишет RT.
Он отметил, что многие россияне продолжают работать после наступления пенсионного возраста, и его повышением они будут защищены, поскольку работодатель не сможет их в таком случае уволить.
"Пенсионеры готовы работать и будут работать, пока у них будет рабочее место. Мы просто ту реальность, которая и так уже существует, введем в правовое поле. И многих из этих людей нельзя будет уволить по достижении пенсионного возраста. Поэтому, в принципе, мы даже защитим интересы многих трудящихся", - пояснил Вострецов.
По его словам, программа повышения пенсионного возраста может быть реализована с 2019 года после необходимой дискуссии в обществе.
Ранее Голикова высказала точку зрения, что повышение пенсионного возраста в России могло бы улучшить сбалансированность пенсионного фонда.
Комментарии
А мы поняли позицию наших думцев продлить себе высокую зарплату до полного умственного маразма. Как быть тем для кого работы нет?
В Москву ехать на крыльцо думы бомжами поселиться?