Ведущая телеканала NBC News Мегин Келли продолжает делиться впечатлениями от интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
"Он был душевным за кадром. Он смеялся, улыбался, шутил, он казался обычным человеком, что само по себе было немного неожиданно, учитывая все, что мы знаем и слышали про него", — рассказала Келли в эфире утреннего телешоу Today.
Днем ранее Келли сообщила, что при выключенной камере Путин по отношению к ней он был "дружественным, крайне вежливым", спрашивал о ее семье и рассказывал о своей, был "очень импонирующим". При включенной камере, по ее словам, он становился "российским президентом... боевой, непреклонный, напористый, пылкий и в нападающей позиции по большинству вопросов".
В ходе эфира ведущие пошутили по поводу того, что теперь Келли может получить открытку от Путина на Рождество.
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