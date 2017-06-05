Житель поселка Водники написал заявление о вторжении семиметровых гуманоидов на Землю. На место приземления немедленно выехал участковый Алексей Гречишкин, который осмотрел место, сообщает газета "Кубанские новости".
Сигнал о приземлении инопланетного корабля поступил в отдел полиции Прикубанского округа 2 июня.
"Мы обязаны реагировать на все звонки, поступающие от жителей Краснодара. Да, я был на месте, но подробности разглашать не могу до окончания проверки", — заявил изданию полицейский.
В служебном рапорте, который участковый составил на имя начальника отдела полиции Прикубанского округа, сообщается, что житель поселка находился на автодороге в районе краснодарского Витаминкомбината и увидел, как в ближайшей лесополосе космические корабли осуществили высадку инопланетного десанта — 7 существ в скафандрах серебристого цвета ростом около 7 метров.
Участковый обратился к вышестоящему начальству с просьбой зарегистрировать материал проверки в книге учета сообщений о преступлениях для дальнейшего разбирательства.
Комментарии
Хорошая новость, не останавливайтесь.