В отношении вице-губернатора Курской области Василия Зубкова и его коллег – Андрея Занина, Александра Филимонова и Натальи Кретовой – возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве, дача взятки и пособничество в даче взятки", сообщают в СКР.
Ранее сообщалось, что чиновника задержали по подозрению в вымогательстве крупной суммы.
По данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более миллиона рублей за то, что помог строительной компании получить заключение, необходимое для ввода жилого дома в эксплуатацию. Отмечается, что здание было построено с нарушениями.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления.
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