МВД предложило повысить пошлины на водительские права и загранпаспорта

Государственные пошлины за оформление водительских прав нового поколения возрастут с 2000 до 3000 рублей, на биометрические загранпаспорта — с 3500 до 5000 рублей, сообщают "Ведомости".
Такое предложение МВД в понедельник было поддержано правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Если законопроект получит поддержку на заседании правительства, он будет внесен в Госдуму.
Также предлагается увеличить госпошлины на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет — с 1500 до 2500 рублей. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного — 1500 рублей против 500 рублей. Стоимость старых (бумажных) образцов тех же документов предполагается сохранить, следует из законопроекта МВД.
Как отмечает издание, в 2016 году все виды госпошлин принесли в федеральный бюджет 94,2 млрд рублей. Дополнительные поступления в бюджет в случае увеличения ряда пошлин оцениваются в 44 млрд рублей, рассказал газете участник обсуждения инициативы.
Комментарии
Не проще ли взывать один большой налог с каждого жителя России? Назвать как-то сакрально и патриотично - Единый Оброк... тогда всем будет приятно его платить.