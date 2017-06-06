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Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек

, ИА "Амител"
Путин отвечал на вопросы американо-российских отношений

Фото: washingtonexaminer.com

Свыше 6 млн человек смотрели в воскресенье новостную передачу американской телеведущей Мегин Келли на телеканале NBC, в рамках которой было показано интервью президента России Владимира Путина. Об этом передает ТАСС со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen, проводящей замеры телеаудитории.

Всего программу смотрели 6,1 млн человек. За исключением спортивных передач, это самый высокий рейтинг NBC с конца марта. Предыдущая новостная программа NBC, на смену которой пришла передача Келли, собирала в среднем около 4,9 млн телезрителей за эфир.

Лидером среди новостных программ США за минувшие выходные была передача "60 минут" на телеканале CBS. Ее смотрели 6,6 млн зрителей.

Во время интервью, Путин отвечал на вопросы американо-российских отношений и ответил на звучащие в Вашингтоне спекуляции на тему о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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