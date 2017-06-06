Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина, считает, что 90-е годы ХХ века необходимо называть "святыми", а не "лихими", сообщает НСН.
По словам Наины Ельциной, это были годы становления страны. С таким заявлением она выступила на презентации своей книги "Личная жизнь".
"По-моему, 90-е годы надо называть не "лихими", а "святыми" и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру", — заявила вдова.
Она подчеркнула, что жить в 90-е было чрезвычайно тяжело, но все-таки пытались создать новую страну, укрепить демократию, дать свободу слова.
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