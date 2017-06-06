Водитель KIA наехал на девушку, которая шла по тротуару в центре Москвы, после чего накричал на нее.
25-летняя пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. У нее травма позвоночника, многочисленные гематомы и ушибы.
По сообщению очевидцев, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ругал пострадавшую девушку: "Как ты вообще тут оказалась! Как оказалась?".
Как отмечается, пострадавшую прооперировали после серьезной травмы таза.
ДТП произошло 2 июня, но только сейчас оно начало привлекать внимание общественности. Очевидец ДТП на своей странице в Facebook написала, что сотрудники полиции за эти несколько дней так и не связались с семьей девушки и уголовное дело по факту случившегося так и не завели. "Пропал" и виновный в ДТП, который, по сообщениям очевидцев, вначале пытался убежать с места аварии, но его удалось поймать, а потом постоянно кому-то звонил.
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