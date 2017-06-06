Более шести миллионов телезрителей посмотрели передачу канала NBC, в рамках которой было показано интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, интервью у главы российского государства взяла американская ведущая Мегин Келли, которая приехала в Санкт-Петербург. Всего программу смотрели 6,1 млн человек. Это самый высокий рейтинг с конца марта, не считая спортивных программ.
Владимир Путин в ходе интервью остановился на вопросах американо-российских отношений. Он ответил на вопрос относительно спекуляции на тему о вмешательстве России в президентские выборы в США.
Комментарии