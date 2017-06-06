Следователи предъявили обвинение 17-летнему бийчанину по статье "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Правоохранители задержали подростка в мае этого года при раскладке наркотиков. Из "тайников" он выдал шесть пакетиков с наркотиками внутри общей массой 2,86 грамма, что является крупным размером. Также при нем обнаружили еще четыре пакетика с наркотиком, приготовленных для сбыта.
Как сообщается, молодой человек в интернете получал от незнакомца информацию о расположении оптовых "закладок" синтетических наркотиков. В ведомстве уточняют, что подростков чаще всего привлекают к подобной "работе", так как они хотят заработать "легкие" деньги. В СУ СК напоминают, что за подобные преступления предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на длительный срок.
Комментарии
Надо было заставить сожрать на месте. Пусть напоследок словил бы кайф.