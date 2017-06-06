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Фестиваль уличного кино пройдет в Барнауле 12 июня

, ИА "Амител"
Барнаульцы смогут увидеть лучшие короткометражные ленты молодых российских режиссеров

Фото: pixabay.com

IV Всемирный Фестиваль уличного кино пройдет в Барнауле 12 июня. Об этом сообщает управление Алтайского края по культуре и архивному делу.

Здесь жители краевой столицы смогут увидеть лучшие короткометражные ленты молодых российских режиссеров. Также будет выбран победитель. Отметим, что Фестиваль уличного кино пройдет в 300 российских городах.

Создатель проекта отметил, что намеренно отказался от жюри, чтобы фестиваль стал по-настоящему народным. 

Мероприятие пройдет в Парке спорта Алексея Смертина. В 17.30 будут работать десять интерактивных площадок в рамках фестиваля, посвященного Году экологии. В 18.45 начнется праздничное шествие и выступление творческих и спортивных коллективов. Открытие фестиваля назначено на 20.00.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

6.06.2017 10:02
- гость -

Cегодня деньл рождения А.С.Пушкина!

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