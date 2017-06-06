Фото: podolskriamo.ru
Доследственная проверка проводится в городе Усть-Куте в Иркутской области в связи со смертью двухмесячного ребенка.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в произошедшем могут усматриваться признаки преступления "причинение смерти по неосторожности".
"Следователям стало известно, что 27-летняя мать положила спать сына с собой на кровать, а утром обнаружила, что ребенок не дышит", — указывают в СКР.
Также отмечается, что погибший ребенок воспитывался в неполной семье, которая состоит на учете в ПДН.
"Ранее мать привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В семье воспитываются еще трое несовершеннолетних детей", — добавляют правоохранители.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Комментарии