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ВАЗ в Алтайском крае врезался в мопед, которым управлял подросток

, ИА "Амител"
ДТП произошло в Тюменцевском районе вечером 5 июня

Фото: pixabay.com

Столкновение автомобиля ВАЗ-21053 и мопеда произошло в селе Шарчино Тюменцевского района поздно вечером в понедельник, 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что 40-летний водитель автомобиля врезался в мопед "Рейсер". За рулем мопеда находился 14-летний юноша. В результате ДТП пострадал водитель мопеда и его 13-летний пассажир. Им оказана медицинская помощь, госпитализированы.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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