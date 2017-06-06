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Столкновение автомобиля ВАЗ-21053 и мопеда произошло в селе Шарчино Тюменцевского района поздно вечером в понедельник, 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что 40-летний водитель автомобиля врезался в мопед "Рейсер". За рулем мопеда находился 14-летний юноша. В результате ДТП пострадал водитель мопеда и его 13-летний пассажир. Им оказана медицинская помощь, госпитализированы.
В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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