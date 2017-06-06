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Губернатор Алтайского края Александр Карлин выделил своим распоряжением 42 миллиона рублей на ремонт улично-дорожной сети в городах и районах региона.
Дополнительные субсидии получат Белокуриха, Заринск, Кулундинский и Троицкий районы.
"В Троицком районе средства направят на восстановление участка дороги и моста через реку Хайрюза, размытых паводковыми водами весной. В Белокурихе обновят участок дороги по ул. Объездная — ул. Молодежная. В Кулундинском районе в преддверии векового юбилея села Кулунда запланирован ремонт шести участков. В Заринске планируют отремонтировать участки улиц Партизанской и Металлургов", — уточняют в пресс-аппарате регионального правительства.
В первом квартале распоряжением губернатора на ремонт улиц в 59 районах и 10 городах региона уже выделено более 500 миллионов рублей.
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