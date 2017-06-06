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Комиссия по проведению аттестации кандидатов на должность ректора АлтГТУ направила в Ученый совет вуза письмо с итоговыми протоколами о результатах рассмотрения кандидатур на данный пост. Как следует из документов, размещенных на сайте АлтГТУ, всем кандидатам было отказано в участии в конкурсе. Таким образом, выборы, которые должны были состояться этой осенью, могут немного затянуться.
Так, отбор в Министерстве образования и науки не прошли проректор по международной деятельности АлтГТУ Александр Дунец, директор Бийского технологического института (филиала АлтГТУ) Максим Ленский и проректор по научно-инновационной работе АлтГТУ Владислав Федоров. Решение было принято на основе изучения документов и материалов, а также по результатам собеседования с кандидатами. О причинах отказа в протоколах заседания комиссии не сообщается. При этом кандидатов на пост ректора было четверо, но пресс-служба АлтГТУ отмечает, что и.о. ректора Андрей Максименко снял свою кандидатуру и документы в комиссию министерства не подавал.
Теперь процедура отбора кандидатов на пост ректора одного из крупнейших вузов Алтайского края будет перезапущена. В СМИ уже фигурируют возможные кандидаты на эту должность. В частности, им может стать заведующий кафедрой технологии машиностроения АлтГТУ и исполнительный директор Союза промышленников Алтая Андрей Марков.
Отметим, прежний ректор АлтГТУ Александр Ситников был уволен в мае 2016 года на заседании при Министерстве образования. Добавим, что летом 2017 года выборы ректора пройдут в Алтайском государственном университете, получившем недавно статус опорного, а также в педагогическом. Отметим, что во втором случае свой пост, скорее всего, сохранит Ирина Лазаренко.
Комментарии
Возникают подозрения, что в Минобрнауки отклонили всех местных кандидатов, чтобы потом предложить своего ставленика. ВУЗ сейчас ставят в сложное положение, он уже больше года без ректора. Не получится так, что следующим шагом выдвинут условия - либо берите в ректоры, что дают, либо...
никто из кандидатов не набрал нужной суммы?
Откат хотят))) Бесплатно не хотят ставить)))