Фото: pixabay.com
Барнаульские полицейские разыскивают злоумышленников, которые украли порядка 150 тысяч рублей у местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что на телефон жителя краевой столицы позвонил неизвестный и представился сотрудником одной из крупных компаний. Он предложил потерпевшему заработать крупную сумму денег, не выходя из дома.
Мужчине сказали, что он может поучаствовать в так называемых торгах на бирже ценных бумаг. Жителю краевой столицы понравилась идея, и он согласился. Для того чтобы принять участие, он перевел более 60 тысяч рублей на свой аккаунт в социальной сети, установил на компьютер специальную программу, а также ввел персональные данные своей кредитной карты.
Спустя некоторое время ему позвонили и сказали, что он выиграл крупную сумму, но для того, чтобы ее получить, он должен перевести еще более 50 тысяч рублей. В общей сложности он перечислил больше 140 тысяч рублей.
Когда барнаулец понял, что попал в руки мошенников, он написал заявление в полицию.
Комментарии
лошара!
лох, трусы в горох
вообще не жалко...
ой лооох