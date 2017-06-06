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Власти США арестовали 25-летнюю Риэлити Виннер, подозреваемую в "сливе" секретных данных СМИ, передает РИА Новости, ссылаясь на американский Минюст.
Известно, что женщина работала в компании Pluribus International Corporation. На работу ее приняли в феврале. В результате Виннер получила допуск к информации с грифом "совершенно секретно".
"Виннер распечатала и ненадлежащим образом удалила засекреченный доклад разведки, в котором содержалась засекреченная информация о национальной обороне от агентства разведывательного сообщества, а также незаконно оставила его у себя", — уточняет американский Минюст.
Девушка в мае текущего года отправила доклад по электронной почте новостному изданию. Вероятно, речь идет о портале Intercept.
Ранее это издание со ссылкой на засекреченный доклад Агентства национальной безопасности США (АНБ) информировало, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаки на поставщиков программного обеспечения для выборов за несколько дней до голосования в США.
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