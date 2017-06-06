Полицейские в Алтайском крае задержали местного жителя, которого подозревают в угоне легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Известно, что инцидент произошел утром в понедельник, 5 июня, в селе Завьялово. Мужчина угнал ВАЗ-2105, который был припаркован около многоэтажного дома. Вскоре угонщика удалось задержать. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что угнал автомобиль, чтобы покататься. Но в пути у машины оторвалась рулевая тяга, поэтому он не справился с управлением и слетел с дороги.
Когда сотрудники полиции задержали подозреваемого, он находился в состоянии опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ранее подозреваемый уже был судим за кражи. Автомобиль сотрудники полиции вернули законному владельцу.
Комментарии