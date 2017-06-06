Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула в сообществе Barnaul 22 рассуждают об эстетическом виде детских площадок, предполагая, что после посещения некоторых из них ребятишкам могут начать сниться кошмары.
Толчком для дискуссии стала публикация нескольких фотографий со следующим комментарием: "Прогулялись по детским площадкам... Каждый день дети смотрят на эти "прекрасные" создания. Павловский тракт".
К обсуждению подключились другие горожане, которые начали делиться сделанными ранее снимками из других мест города.
Некоторые комментаторы, в частности, отмечают: "Помню, в детстве меня пугали такие штуки", "Фильмы ужасов", "Мне страшно", "Жесть какая-то", "Аааа....после такой прогулки деток могут мучить ночные кошмары", "Насмотрелся в детстве на это, до сих пор из запоя не вышел".
Напомним, ранее барнаульцы оживленно обсуждали жутковатое "дерево игрушек" в одном из дворов краевой столицы.
Комментарии
хаааааааааа голова кармушка
Правда, ужас!!! я сама после таких фото спать не буду.
Добрые советские сказки и мультики, которые учили добру взаимопомощи и уважению, преданы забвению, а нашим детям навязаны жуткие мифические образы и жестокие западные мульты.
Крипово) Но вообще, многим фигуркам стать ужасами помогли сами жители.
наглядное изображение поговорки "клевать мозг". Дааа, реально, жутковатые фигурки.
6.06.2017 11:10
- гость -
Ага, ну точно, по приказу Обамы в наших дворах взяли и понастроили такой ужос
а у нас во дворе к деревьям тапки старые прибили(((_))