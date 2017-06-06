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Полпред Меняйло открыл АТР цитатами из "Брата 2" и напомнил, в чем сила

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В Алтайском крае в девятый раз стартовал форум "Алтай. Точки Роста"

Фото: Amic.ru, Вячеслав Мельников

Международный форум "Алтай. Точки Роста" в девятый раз стартовал в Смоленском районе Алтайского края. В этом году на форум съехались около полутора тысяч активных молодых ребят из 54 регионов страны и 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. В церемонии открытия, которая прошла 5 июня, приняли участие губернатор Алтайского края Александр Карлин и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который после поездки в село Бочкари заявил, что люди в Алтайском крае живут не хуже, чем в Европе. И вот в "сибирский аналог" Франции или Италии вместе с полпредом приехали также руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, а также депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Форум "Алтай. Точки Роста", судя по всему, также впечатлил сибирского полпреда. Он вместе с губернатором обошел несколько площадок мероприятия, по пути фотографируясь и общаясь с их участниками. В частности, особое внимание гости уделили людям с ограниченными возможностями, которые охотно рассказывали о своих проектах.

В этом году образовательные программы форума включают четыре направления: "Ты — предприниматель", "Менеджмент", "Социальные технологии" и "Творчество", в рамках которых будут работать 22 площадки. В этом году на форуме будет несколько новых площадок. В частности, "Спортивный менеджмент" объединит молодых руководителей, менеджеров федераций, спортивных школ и тренеров, а "Учительская" – молодых учителей из пяти регионов страны.

Сергей Меняйло в своих речах несколько раз вспомнил творчество режиссера Алексея Балабанова. Так, на встрече с руководителями площадок Сергей Меняйло процитировал Данилу Багрова из фильма "Брат 2": "В чем сила, брат?" По мнению полномочного представителя в Сибирском федеральном округе, она заключается в молодежи и будущем поколении, которому строить будущее страны. Фразу из культового фильма Алексея Балабанова сибирский полпред произносил потом как минимум еще три раза. В частности, во время выступления на церемонии открытия, начавшейся с песни про Алтай, которую вместе с ансамблем "Алтай" исполнил Лев Шапиро.

"То, что "Алтай. Точки Роста" из года в год расширяет свои площадки, привлекает все больше молодежи, говорит о том, что вопросы, которые здесь обсуждаются, интересны. На площадках форума обсуждаются практические вопросы, которые реализует наша молодежь в своей жизни. Желаю раскрыть всем участникам свой потенциал. Наша молодежь с интересом работает на развитие Алтайского края — жемчужины Сибири. Помните фильм "Брат 2" и фразу "В чем сила, брат?". Сегодня наша сила в молодости", — сказал Сергей Меняйло, пожелав участникам форума хорошей работы на площадках и новых друзей.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин также в своем выступлении затронул тему будущего поколения и его вклада в развитие нашей страны.

"Молодежь — поколение, которому принадлежит будущее, которое будет формировать на десятки лет вперед лицо нашего государства. Я рад видеть в этом зале огромное количество молодых замечательных лиц. В ваших глазах надежда, желание познать новое, устремленность на практические дела. Это вызывает восхищение, искреннее желание помогать вам во всем. Мы и впредь будем делать все для того, чтобы идеи, которые зарождаются на площадках АТР, воплощались. Желаю всем вам, участники форума, чтобы вы возвратились домой окрыленные новыми планами и задумками, чтобы вернулись с новыми силами и задором, и все это принесло максимальную пользу вашей малой родине, регионам, где вы живете, и нашей великой Родине — могучей России!" - подчеркнул Александр Карлин в своей торжественной речи.

Кроме того, на главной сцене прошла премьера официального гимна форума, написанного студентом медицинского университета и начинающим певцом Юрием Мещеряковым. Довольно красочный номер мог бы вполне украсить сцену на конкурсе "Евровидение". Впрочем, в Алтайском крае все, как в Европе, и не только уровень жизни.

После церемонии открытия сибирский полпред во время общения с журналистами процитировал фильм "Брат 2" уже в третий раз.

"Форум "АТР" притягивает не только сибирскую молодежь, но еще из ближнего и дальнего зарубежья. Это говорит о том, что мы на новом этапе. Россия интересна всем, несмотря на санкции. Мы возрождаемся, идем по пути развития, мы — великая страна с великой историей. Форум — это продолжение истории, которую молодежь уже пишет сама. Фильм "Брат 2" — классный. Там есть фраза: "В чем сила, брат?" Она в правде, конечно. Но наша сила также в молодости. В тех ребятах, красивых девчонках, которые сегодня здесь на форуме. Это наша сила и будущее страны", — отметил Сергей Меняйло.

Также в завершение работы почетные гости посетили Международный молодежный гастрономический фестиваль "Возрождаем традиции. Национальная кухня — территория мира и дружбы". Также одним из ярких и запоминающихся событий первого дня работы форума стало принятие юношей и девушек в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло и губернатор Александр Карлин вручили около 100 юнармейцам знаки движения "Юнармия".

Форум "АТР" в Алтайском крае продолжит свою работу до 10 июня.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

6.06.2017 11:30
- гость -

ну совсем с головой чет у политиков...живем не хуже чем во франции или европе хаааааааааа

0  0
6.06.2017 11:36
2

проснулся утром - эйфелевой башни нет в окне, видимо не франция

0  0
6.06.2017 11:37
-

меняйло вообще здоров? его там клещ не укусил???

0  0
6.06.2017 11:39
- гость -

бочкари в находятся В Бийске там то ваще Еропа ...........хааааа

0  0
6.06.2017 11:52
TAO

"Брат 2" конечно культовый фильм, но не полпреду СФО его цитировать, как то соовсем не в тему. Походу его и правда клещ цапнул, сравнил европу и алтайский край по уровню жизни, сразу видно что в европе он чаще бывает чем в родном СФО

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