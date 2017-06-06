Роспотребнадзор назвал регионы, населению которых врачи стали чаще ставить диагноз "ожирение". В их число вошел и Алтайский край. Здесь, по данным за 2015 год, уровень ожирения среди населения составляет 975,9 на 100 тысяч человек, пишут "Известия".
Также в число таких регионов вошли Ненецкий АО (1031,96 на 100 тысяч населения) и Пензенская область (678,08). Отметим, что речь идет только о взрослом населении.
Как пишет издание, в период с 2011 по 2015 год проблема с ожирением населения в России стала более острой. Показатель заболеваемости ожирением составил 284,8 случая на 100 тысяч человек.
Специалисты пришли к выводу, что проблема объясняется несбалансированным питанием, перееданием сахара и хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов.
Комментарии
жрем всякую каку. деньги есть только на булки, овощи и мясо - дорого.
а кто-то с голоду тупо пухнет.
Недостаток молочных продуктов и ЭТО НА АЛТАЕ - Спасибо папе .....
Морковка с капустой - ппц дорогие. Крупы просто неподъемные по цене.
Приходится давиться конфетами и страдать.
Понастроили ТЦ, понапродавали в кредит новеньких джыпов- вот и жыреем!
перееданием сахара и хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов.
Сладкие булки дешевле, а кушать надо
6.06.2017 12:28
4ugun
а еще лебеду жрать можно и суп из крапивы. и, кстати, капуста - не слишком дешевая-то.
и посмотрела бы я на вас после крупяной диеты.
питание должно быть сбалансированным, а это и мясо, и творог, и масло сливочное. + обязательно морская рыба.
капустным салатом с пшеном сыт не будешь, вот брюхо дешевой, но сытной жрачкой и набивает народ.
Мучное, крупы, да картош
Из-за нищеты народ жрет суррогатное магазинное дерьмо. И это в продовольственном крае.
Причины- не сбалансированное, не здоровое питание( сосиски , лапша, картофель , белый хлеб) отсутствие в рационе фруктов. овощей( 5 штук надо съедать ежедневно), рыбы.
- малоподвижный образ жизни
- избыточное употребление алкоголя
- низкий образовательный и социальный статус
В результате, повышенный холестерин, гипертония, диабет 2 го типа, ранняя смерть от сердечно -сосудистых катастроф ( инсульт, инфаркт)
Химии слишком много в продуктах. Химия и стрессы способствует накоплению токсинов в организме, избыток которых вызывает синдром хронической усталости, нарушение обмена веществ, гормональные нарушения, диабет, и как следствие этих процессов уже набор веса.