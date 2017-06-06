Фото: 54.mchs.gov.ru, vk.com/act54
Серьезный пожар произошел в Новосибирске на территории Левобережного рынка — площадь возгорания составила около 600 квадратных метров.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, данные о ЧП поступили еще накануне в 22:15. "Всего на ликвидацию пожара были направлены 42 человека и 14 единиц техники, также дополнительно привлекли три поливомоечные машины. Тушение осложнялось большой горючей загрузкой склада, разделенного деревянными перегородками на отсеки, в которых хранились продукты питания и кондитерские изделия", — указывают в экстренном ведомстве.
Ликвидировать открытое горение пожарным удалось только к пяти часам утра.
"Причина пожара устанавливается. Работы по проливке места пожара продолжатся до полного исключения тления", — добавляют в МЧС.
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